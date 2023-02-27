Sambou Sarr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sambou Sarr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sambou Sarr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sambou Sarr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sambou Sarr 11 Kasım 2000 tarihinde Léona Thiaroye şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Pape Sambou Sarr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sambou Sarr Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dropkick yapmaktadır. Sambou Sarr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sambou Sarr'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sambou Sarr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sambou Sarr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sambou Sarr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sambou Sarr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2020 yılında Mbour P.C.

30 Haziran 2020 yılında Génération Foot

1 Kasım 2020 yılında Mbour P.C.

30 Haziran 2021 yılında Génération Foot

1 Temmuz 2021 yılında FC Metz B

31 Ocak 2022 yılında Titus Petange

30 Haziran 2022 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2022 yılında Titus Petange

Sambou Sarr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sambou Sarr şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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