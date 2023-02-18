Sambou Sissoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sambou Sissoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sambou Sissoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sambou Sissoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sambou Sissoko 29 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sambou Sissoko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSM yapmaktadır. Sambou Sissoko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sambou Sissoko'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sambou Sissoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sambou Sissoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sambou Sissoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sambou Sissoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında USFAS Bamako

1 Ağu 2019 yılında Djoliba AC

5 Ekim 2020 yılında KV Kortrijk

15 Eylül 2022 yılında Čukarički

30 Haziran 2023 yılında KV Kortrijk

Sambou Sissoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sambou Sissoko şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Sambou Sissoko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mali U20 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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