Sambou Soumano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sambou Soumano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sambou Soumano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sambou Soumano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sambou Soumano 3 Ocak 2001 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sambou Soumano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Sambou Soumano, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sambou Soumano'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sambou Soumano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sambou Soumano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sambou Soumano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sambou Soumano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2020 yılında Châteaubriant

19 Ağu 2021 yılında Lorient B

1 Ocak 2022 yılında FC Lorient

20 Ağu 2022 yılında KAS Eupen

17 Ocak 2023 yılında FC Lorient

18 Ocak 2023 yılında Rodez AF

30 Haziran 2023 yılında FC Lorient

Sambou Soumano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sambou Soumano şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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