SAMDAK’tan Tependeliği ve Hayatkaya Mağarası’na kültür gezisi

Samsun Dağcılık Kulübü (SAMDAK) Bafra'ya bağlı Başaran Mahallesi'nde bulunan Tependeliği ve Hayatkaya Mağarası'na kültür gezisi düzenledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan tarihi ve kültürel dokusu ile zengin Başaran Mahallesi Tependeliği mevkisi ve Hayatkaya Mağarası gezildi. Katılımcılar doğanın eşsiz güzelliği ve üç bin yıllık bir medeniyetin kalıntılarında zorlu parkurları aşarak geziyi sonlandırdılar.

SAMDAK Başkan Yardımcısı Kurtuluş Özçelik, "Samsun Dağcılık Kulübü olarak Bafra ilçesinin gizli kalmış tarihi ve kültürel alanlarına 48 katılımcı 6 antrenör ile birlikte düzenlemiş olduğumuz faaliyetimizi keyifli bir şekilde tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Samsun'dan başlayan faaliyetimizin ilk durağı Helenistik döneme tarihlenen Asarkale arkeolojik sit alanı oldu. Daha sonra Başaran Mahallesi'ne ulaşılarak toplamda 7 km.lik yürüyüş antrenörlerimiz eşliğinde gerçekleştirildi. Bu alanda Tependeligi ve Hayatkaya Mağarası olarak adlandırılan alanlar ziyaret edilmiştir. Hayatkaya Mağarası'na gidilen keçi yolu ve patikalardan geçen güzergahın üzerinde bulunan ahşap köprünün yıkılması sonucu faaliyetimizde beklenmeyen bir zaman kaybı yaşanmıştır. Katılımcılarımızın iradesi ve kulüp antrenörlerimizin desteği ile bu alan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan geçilmiştir. Samsun ve çevre illerde 28 farklı rotada, günübirlik doğa gezisi olarak düzenlediğimiz faaliyetlerimize; bölge halkının kendi yaşam alanlarını güvenli bir şekilde keşfetmelerini sağlamak için kulüp faaliyetlerimize her yaştan katılımcıyı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA