SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneledi

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden aynı adla baleye uyarlanan "Çalıkuşu" eserini tekrar sahneye koydu.

Librettosu, koreografisi ve yönetmenliği devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait eser, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Reşat Nuri Güntekin'in eserinden bale sahnesine uyarlanan "Çalıkuşu", çok geniş bir kadro ve Türk sanat müziğiyle icra edildi.

Türk sanat müziğiyle yapılan tek eser olan "Çalıkuşu" balesi büyük ilgi gördü.

Eserde küçük yaşta ailesini kaybeden Feride'nin, teyzesinin oğlu Kamuran'a duyduğu aşk ve Feride'nin aşkına karşılık görememesinden dolayı Anadolu'ya giderek öğretmenlik yapması anlatılıyor.



Kaynak: AA