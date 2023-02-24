Samed Hodzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samed Hodzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samed Hodzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samed Hodzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samed Hodzic 2 Ekim 1999 tarihinde Tešanj şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Samed Hodžić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samed Hodzic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samed Hodzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFK SIMM-BAU futbol takımında oynamaktadır. BFK SIMM-BAU takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samed Hodzic'nin BFK SIMM-BAU ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samed Hodzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samed Hodzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Samed Hodzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samed Hodzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2016 yılında Bijeljina U19

1 Temmuz 2018 yılında Radnik Bijelj.

15 Şubat 2019 yılında Sutjeska Foca

10 Haziran 2019 yılında Radnik Bijelj.

13 Temmuz 2022 yılında Simm-Bau

Samed Hodzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samed Hodzic şuan BFK SIMM-BAU takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.