SAMEK Mutfak Atölyesi'nde el becerileri gelişiyor

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK Mutfak Atölyeleri'nde eğitimlerin devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Butik Pasta ve Kurabiye Kursu'nda süsleme teknikleri, hamur kaplama ve figür çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Butik Pasta ve Kurabiye Kursu Eğitmeni Hümeyra Çil, kursiyerlere rengarenk figürler, süsleme teknikleri, hamur kaplama, pandispanya, pastacı kreması, ganaj, şeker hamuru yapımını öğretip yaratıcı fikirlerle pastalara hayat verdiklerini söyledi.

Özel günler için pasta yapımını en ince ayrıntılarıyla öğrettiklerini aktaran Çil, "Aynı zamanda pastane sahipleri de kendilerini geliştirip daha modern pastalar yapmak için SAMEK Butik Pasta ve Kurabiye kursumuza geliyorlar." dedi.

Kursiyer Melek Cengiz, çocuklarına sağlıklı ürünler pişirmenin bir anne olarak en önemli görevi olduğunu ifade ederek, "SAMEK Mutfak Atölyesinde öğrendiğim rengarenk figürlü süslemeli pastalar çocuklarımın da ilgisini çekiyor. En önemlisi el yapımı sağlıklı pasta, kurabiye yapımı öğrenip çocuklarıma sunmaktan çok memnunum." diye konuştu.

Kursiyer Cavide Hacıoğlu da kursta saatlerinin hem verimli hem de eğlenceli geçtiğini belirterek, "Pasta yapmayı, kaplamayı, süslemeyi seviyorum. Sosyalleşme ortamı oluşmasının yanı sıra yaptığımız ürünlerin satışını yaparak da gelir elde etmiş oluyoruz. Burada daha çok vakit geçirmeyi isterdim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA