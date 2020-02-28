SAMEKS şubatta geriledi

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), şubatta önceki aya göre 0,5 puan azalarak 51,3'e geriledi.



MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Şubat 2020 sonuçları açıklandı.



Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, şubatta önceki aya göre 0,5 puan azalarak 51,3 seviyesinde gerçekleşti.



Şubatta endekste gözlenen bu azalışta sanayi sektörü endeksinin önceki aya göre 5,8 puan azalarak 51,2 seviyesine gerilemesi etkili olurken, hizmet sektörü endeksi 1 puanlık artışla 51,4 puana yükseldi.



Hizmet sektöründe gözlenen artışta girdi alımlarının ivme kazanması belirleyici olurken, sanayi sektöründeki ivme kaybında ise yeni siparişlerin artış hızının düşmesi düşmesi dikkati çekti.



Böylece 50 referans değeri üzerindeki seyri devam eden mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi; reel sektöre yönelik olumlu görünümünü 2020 Şubat döneminde de sürdürdü.















Kaynak: AA