Samet Acar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Acar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samet Acar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samet Acar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samet Acar 28 Ocak 1996 tarihinde Adiyaman şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mahmuthan Samet Acar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samet Acar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samet Acar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Samet Acar'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samet Acar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sametacarr3/

Samet Acar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samet Acar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samet Acar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samet Acar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bucaspor

15 Kasım 2016 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2017 yılında Erbaaspor

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2019 yılında Alibeyköy

1 Ağu 2019 yılında Darıca GB

1 Temmuz 2021 yılında Sivas Belediye

12 Ocak 2022 yılında Gümüşhanespor

Samet Acar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samet Acar şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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