Samet Aybaba Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SAMET AYBABA KİMDİR?
Doğum tarihi : 03.Eylül.1955
Samet Aybaba kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Başak
Meslek : Futbolcu, Teknik Direktör
Samet Aybaba doğum yeri : Osmaniye, Adana
SAMET AYBABA BİYOGRAFİSİ
2014 yılında Adana Demirspor Sportif Direktörlüğü görevini üstlendi. 27 Haz 2015tarihinde görevinden ayrıldı.
Samet Aybaba, 3 Eylül 1955 tarihinde Adana, Osmaniye’ye de doğmuştur. Futbol yorumcusu Adnan Aybaba (d.12 Şubat 1964) kardeşidir. 5 kardeş idiler. 19 yaşındaki kız kardeşi ölünce İskenderun’a yerleştiler.
1975 yılında İskenderunspor’da futbola başladı. İskenderunspor’dan 1977-78 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Samet Aybaba, Beşiktaş'da orta saha ve defansta yer aldı. 11 yıl Beşiktaş'ın formasını giydi, kaptanlık yaptı. 334 lig maçında 7 gol atan Samet Aybaba, 1988 Temmuz ayında jübile ile futbolu bıraktı.
Samet Aybaba, Beşiktaş'ta 2 Lig, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık, 2 TSYDKupası şampiyonluğu yaşadı.
A Millî Takım'da oynama fırsatı olmayan Samet Aybaba, 8 kez Ümit, 17 kez de genç olmak üzere toplam 25 defa millî takımda oynamıştır.
Futbolu bıraktıktan sonra 1990 yılında Ankaragücü’nde teknik direktörlük yapmaya başladı. 13 Aralık 1992 tarihinde Kayserispor ile anlaştı. 1994-1995 sezonunda Adana Demirspor’da görev yaptıktan sonra yine Kayserispor’a geldi. 1997-1999 sezonunda Ankaragücü, 1999-2000 sezonunda Vanspor, 2000-2001 sezonunda Gençlerbirliği ile çalıştı.
2012-2013 sezonunda Beşiktaş futbol kulübünün teknik direktörlüğüne getirildi. Beşiktaş o sene ligi 3. olarak bitirdi. 20 Mayıs 2013 tarihinde istifa ederek ayrıldı.
2013-2014 sezonunda Antalyaspor teknik direktörü oldu. 10 Mart 2014 tarihinde Çaykur Rizespor ‘a 2-1 yenilince Antalyaspor yönetimi tarafından işten çıkarıldı.
2014 yılında Adana Demirspor Sportif Direktörlüğü görevini üstlendi. 27 Haz 2015tarihinde görevinden ayrıldı.
24 Mart 2017 tarihinde Sivasspor'a gelen Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 19 Mayıs 2018 tarihinde Beşiktaş maçının ardından görevden ayrıldığını açıkladı.
29 Mayıs 2018 tarihinde Bursaspor ile anlaşarak teknik direktör olarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Profesyonel Futbol Kariyeri :
1975-1977 - İskenderunspor
1977-1988 - Beşiktaş
Millî Takım Kariyeri :
1975-1976 - Genç Milli
1976 - 1978 - Türkiye U-21
Teknik Direktörlük Yaptığı Takımlar :
1990-1991 - Ankaragücü
1993-1994 - Kayserispor
1994-1995 - Adana Demirspor
1996-1997 - Kayserispor
1997-1999 - Ankaragücü
1999-2000 - Vanspor
2000-2001 - Gençlerbirliği
2001-2002 - Gaziantepspor
2002-2004 - Trabzonspor
2004-2005 - Ankaraspor
2006-2007 - Gaziantepspor
2007-2007 - Çaykur Rizespor
2007-2008 - Bursaspor
2008-2009 - Gençlerbirliği
2010-2011 - Bucaspor
2012-2013 - Beşiktaş
2013-2014 - Antalyaspor
2014-2015 - Adana Demirspor (Sportif Direktör)
2015-2016 - Eskişehirspor
2017-2018 - Sivasspor
2018- ----- - Bursaspor
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