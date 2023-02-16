Samet Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Bulut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samet Bulut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samet Bulut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samet Bulut 26 Şubat 1996 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samet Bulut Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSG yapmaktadır. Samet Bulut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Samet Bulut'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samet Bulut Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samet9bulut/

Samet Bulut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samet Bulut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samet Bulut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samet Bulut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında PEC Zwolle U21

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Almere City U21

3 Ağu 2018 yılında A. Selçukspor

31 Ocak 2020 yılında TOP Oss

5 Ekim 2020 yılında Sultanbeyli Bld

5 Ağu 2021 yılında Alanya Kestel

Samet Bulut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samet Bulut şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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