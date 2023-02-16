Samet Dagli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Dagli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samet Dagli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samet Dagli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samet Dagli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Dagli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samet Dagli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samet Dagli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samet Dagli 19 Ekim 1993 tarihinde Karaman şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Samet Dağlı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samet Dagli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samet Dagli, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Samet Dagli'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samet Dagliboyu ve yaşı kaç

Samet Dagli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samet Dagli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Samet Dagli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samet Dagli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2011 yılında 70 Karaman

20 Eylül 2012 yılında Sarayönü Bld

29 Ağu 2013 yılında Karaman Bld

8 Ocak 2015 yılında Utaş Uşakspor

21 Ocak 2016 yılında Karaman Bld

17 Ağu 2016 yılında Serik Belediye

15 Temmuz 2017 yılında Kızılcabölük

17 Temmuz 2019 yılında Sarıyer

10 Ocak 2020 yılında Osmaniyespor FK

10 Eylül 2020 yılında E. Erokspor

8 Eylül 2021 yılında Nevşehir Bld

Samet Dagli kimdir

Samet Dagli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samet Dagli şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Basakspor, Konya Anadolu Selcukspor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Samet Dagli nereli

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