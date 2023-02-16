Samet Erdem Olgac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Erdem Olgac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samet Erdem Olgac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samet Erdem Olgac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samet Erdem Olgac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Erdem Olgac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samet Erdem Olgac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samet Erdem Olgac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samet Erdem Olgac 6 Ocak 2001 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Samet Erdem Olgaç şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samet Erdem Olgac Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samet Erdem Olgac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Samet Erdem Olgac'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samet Erdem Olgac Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/sameterdemolgac?igshid=5c6gicnbaybi

Samet Erdem Olgacboyu ve yaşı kaç

Samet Erdem Olgac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samet Erdem Olgac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Samet Erdem Olgac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samet Erdem Olgac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Ankara Demir

2 Ağu 2022 yılında Gümüşhanespor

30 Haziran 2023 yılında Ankara Demir

Samet Erdem Olgac kimdir

Samet Erdem Olgac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samet Erdem Olgac şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Samet Erdem Olgac nereli

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