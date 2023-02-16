Samet Eser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Eser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samet Eser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samet Eser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samet Eser 15 Şubat 1996 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kadir Samet Eser şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samet Eser Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samet Eser, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samet Eser'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samet Eser Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sameteser23/

Samet Eser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samet Eser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samet Eser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samet Eser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Kasım 2014 yılında Kartalspor

13 Ocak 2018 yılında Erzin Belediye

30 Haziran 2018 yılında Kartalspor

10 Ağu 2019 yılında Sultanbeyli Bld

21 Eylül 2021 yılında Amasyaspor 1968

22 Temmuz 2022 yılında Eynesil Bld

Samet Eser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samet Eser şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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