Samet Güzel Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAMET GÜZEL KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Mart.1985

Samet Güzel kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Tercüman

Samet Güzel doğum yeri : Kadıköy, İstanbul

SAMET GÜZEL BİYOGRAFİSİ

Yıllar boyunca Fenerbahçe'nin Portekizce tercümanlığını yapan biri olarak ve pozitif halleri ve müthiş düzgün cümleleriyle yer etti aklımızda.

Samet Güzel, 1 Mart 1985 tarihinde İstanbulKadıköy’de doğmuştur. Bir erkek kardeşi vardır. İlkokulu İlhami Ahmet Örnekal okulunda okudu. 5. Sınıfın sonunda girdiği Anadolu Liseleri sınavında Burak Bora Anadolu Lisesini kazandı. Lise son sınıfta girmiş olduğu AFS sınavını kazanarak Brezilya'nın Curitiba şehrinde 1 sene değişim öğrencisi olarak bulundu.

Brezilya' da değişim öğrencisi olarak yaşadığı bir senelik tecrübe onun hayatında çok şeyi değiştirdi. Brezilya' ya giderken Portekizce olarak merhaba demeyi bile bilmiyordu. Üçüncü ayın sonunda konuşulanları anlayabilecek ama cevap veremeyecek durumdaydı. Altıncı ayın sonunda ise insanlarla karşılıklı oturup muhabbet edip dertleşebilecek seviyede idi. Dönene kadar geçen sürede ise Portekizcesini ilerletti.

Brezilya' ya gitmeden önce ÖSS sınavına girip kazandığı Mimar SinanÜniversitesi İstatistik Bölümü kaydını bir seneliğine dondurdu. Brezilya'dan döndükten sonra da okuluna devam etti. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi'nde spor yönetimi okumaktadır.

İstanbul'a döndükten sonra o dönem yeni açılan FB TV'de çalışmaya başladı. Tercümanlık hayatı ise futbolcu Alexsandro de Souza'nın tercümanının askere gitmesi nedeniyle tercümansız kalan Alex'in tercümanlığını yaparak başladı.



Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Alex dışında Roberto Carlos, Cristian Baroni, Bilica, Mateja Kezman, Andre Santos, Lugano, Anelka, Stoch, Joseph Yobo ve Zico gibi önemli isimlerin tercümanlığını yaptı.

1 Ekim 2012 tarihinde Alexsandro de Souza Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Samet Güzel’de 8 Ekim 2012 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki görevinden istifa ederek ayrıldı.