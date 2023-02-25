Samet Hepaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Hepaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samet Hepaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samet Hepaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samet Hepaj 19 Şubat 1994 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samet Hepaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samet Hepaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samet Hepaj'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samet Hepaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samet Hepaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samet Hepaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samet Hepaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2013 yılında FK Veleçiku

4 Şubat 2015 yılında KF Butrinti

28 Ağustos 2015 yılında Besëlidhja

4 Ağustos 2021 yılında KS Burreli

16 Temmuz 2022 yılında Besëlidhja

Samet Hepaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samet Hepaj şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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