Samet Işıtan'dan 5 gündür haber alınamıyordu. 26 yaşındaki genç ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Basında yer alan haberlerin ardından Samet Işıtan hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Samet Işıtan kimdir? | Kayıp Samet Işıtan bulundu mu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SAMET IŞITAN KİMDİR?

Kayıp Samet Işıtan 26 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Samsun'dan gelen baba İhsan Işıtan ve İstanbul'dan gelen abla Nur Işıtan ile birkaç akrabasının, Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından verilen ekiple birlikte araştırmalar yapıldı.

Samet Işıtan'dan kayboluşunun üzerinden geçen 5 gün sonra acı haber geldi.

KAYIP SAMET IŞITAN BULUNDU MU?

Tatil için Antalya'nın Kemer ilçesine giden Samet Işıtan'ın ailesi oğullarından haber alamayınca 3 Ağustos Salı günü İlçe Jandarma Komutanlığına giderek kayıp başvurusunda bulundu.

SAMET IŞITAN ÖLDÜ MÜ?

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma timinin dağlık arazide yaptığı aramada, Samet Işıtan'ın cesedi uçurumun dibinde bulundu.

Samet Işıtan'ın dağlık alanda yürüyüş yaparken düştüğü düşünülüyor. Işıtan'ın cenazesi, JAK ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı