Samet Onger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Onger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samet Onger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samet Onger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samet Onger 19 Eylül 1991 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samet Onger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samet Onger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 18 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Samet Onger'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samet Onger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samet Onger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Samet Onger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samet Onger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Çankırıspor

2 Eylül 2011 yılında Beylerbeyi Spor

4 Eylül 2013 yılında Elazığspor U21

6 Eylül 2013 yılında Bayrampaşa

24 Ocak 2014 yılında Elazığspor U21

25 Ocak 2014 yılında Tuzlaspor

30 Haziran 2014 yılında Elazığspor U21

1 Eylül 2014 yılında A. Üsküdar 1908

1 Temmuz 2016 yılında Gölcükspor

21 Mart 2017 yılında Kulüpsüz

23 Ağu 2017 yılında Tekirdağspor

19 Ocak 2018 yılında Karacabey Birlik

29 Ağu 2018 yılında Bergama Bld

18 Eylül 2019 yılında Ayvalıkgücü Bld

Samet Onger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samet Onger şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Yenikent Firatspor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.