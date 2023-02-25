Samet Ruqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Ruqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samet Ruqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samet Ruqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samet Ruqi 10 Mayıs 1995 tarihinde Shkoder şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samet Ruqi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samet Ruqi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Samet Ruqi'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samet Ruqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samet Ruqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samet Ruqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samet Ruqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2014 yılında Djelmia

29 Ağustos 2015 yılında KF Vllaznia

9 Kasım 2015 yılında KF Vllaznia B

1 Aralık 2017 yılında KF Vllaznia

22 Ocak 2020 yılında Besëlidhja

3 Eylül 2021 yılında KF Tërbuni

Samet Ruqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samet Ruqi şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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