Sami El Anabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sami El Anabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sami El Anabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sami El Anabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sami El Anabi 21 Haziran 2000 tarihinde Lüttich şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fas,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sami El Anabi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sami El Anabi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sami El Anabi'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sami El Anabi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sami.elanabi/

Sami El Anabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sami El Anabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sami El Anabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sami El Anabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Virton U21

1 Şubat 2021 yılında Real Avilés

5 Ağu 2021 yılında Cherno More

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Varna

19 Ocak 2023 yılında Wydad AC

Sami El Anabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sami El Anabi şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sami El Anabi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Standard Liège, CS Visé, CS Sart Tilman, RFC Huy, Excelsior Virton (-2019)

Fas U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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