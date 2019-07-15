Sami Hoştan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SAMİ HOŞTAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Temmuz.1947 Ölüm tarihi : 11.Mayıs.2015

Sami Hoştan kaç yaşında öldü : 68

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek :

Sami Hoştan doğum yeri :

Ölüm yeri :

SAMİ HOŞTAN BİYOGRAFİSİ

Susurluk davası hükümlüsü, Ergenekon davası sanığı.

Sami Hoştan, 1 Temmuz 1947 tarihinde doğmuştur. Lakabı Arnavut Sami’dir.

Eski İstanbul Sheraton Oteli gazinosunun da ortaklarındandır. Casinolar kapatılana kadar Sheraton otel'in işletme ortaklığını yaptı.

MİT Raporu'nda DHKP/Cörgütü ile ilişkili olduğu, İspanya, Hollanda ve Kolombiya bağlantılı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilmiştir.



Ergenekon soruşturması kapsamında 2008 tarihinde tutuklanan işadamı Sami Hoştan, Şubat 2009'da Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. Hoştan, 7 Eylül 2012 tarihinde "Kumar çetesi" soruşturma kapsamında tutuklandı.

Avukatları, Hoştan’ın "Karaciğer kanseri" olduğu gerekçesiyle yargılamayı yapan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne infazın durdurulması ve tahliye edilmesi talebinde bulundu. Mahkeme Adli Tıp Kurumu'ndan Hoştan'ın sağlık durumuna ilişkin rapor istedi. Hoştan, gelen rapor üzerine 10 Aralık 2013 tarihinde mahkemece tahliye edildi. Hoştan, 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında silahlı terör örgütüne üye olma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlamalarıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sami Hoştan, Susurluk davası kapsamında da "Cürüm işlemek için çete oluşturmak" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sami Hoştan, 11 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da Karaciğer kanseri" tedavisi gördüğü özel hastanede öldü.

Sami Hoştan, Nuriye Hoştan ile evli idi. Banu Hoştan Konacak ve Ebru Hoştan adında iki kızı vardır.