Milliyet’teki 66’ıncı yılını doldurmaya hazırlanan duayen gazeteci Sami Kohen’den korkutan haberin gelmesiyle "Sami Kohen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sami Kohen öldü mü?" soruları da gündeme geldi. Usta gazetecinin yoğun bakıma kaldırılması ardından sağlık durumu da merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

SAMİ KOHEN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yahudi bir aileden gelir. Gazeteci Albert Kohen'in oğludur. Sami Kohen babasının 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet gazetesine katıldı. 1960 yılında eşi Mirka ile evlendi. Jale ve Alp ismi olmak üzere iki çocuk oldu.

Milliyet gazetesindeki köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazmaktadır.1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Gazetecilik anıları 2007 yılında Özer Yelçe tarafından Sami Kohen Dünyanın Yazısı adı altında bir kitap olarak yayınlanan Sami Kohen Türkiye'de aynı gazete kurumunda en uzun süre hizmet etmiş yazarlardan biridir.

"Yorum" dış politika yazılarıyla Sedat Simavi Gazetecilik Ödülüne layık görülmüştür.

SAMİ KOHEN ÖLDÜ MÜ?

Sami Kohen'in, böbrek yetmezliğinden dolayı yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Usta gazeteci yaşam mücadelesi veriyor.