Sami Kohen Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAMİ KOHEN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1928

Sami Kohen kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Gazeteci, Yazar

Sami Kohen doğum yeri : İstanbul

SAMİ KOHEN BİYOGRAFİSİ

Sami Kohen, dış siyaset konusundaki köşe yazılarıyla tanınan bir yazar ve gazetecidir.

Sami Kohen, 1928 yılında İstanbul’da gazeteci Albert Kohen’in oğlu olarak doğmuştur. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi'nin Gazetecilik bölümünde başladı ve ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi'nde bitirdi. Yahudi bir aileden gelen Sami Kohen, babasının 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı.

Sami Kohen, Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde dış politika yorumcusu olarak çalıştı. 1954 yılında Ercument Karacan’ın sahibi olduğu Milliyet gazetesine Dış Haberler Şefi olarak girdi. 1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet gazetesindeki dış politika ve uluslararası ilişkiler konusunda köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazmaktadır. 1970'lerde ve 1980'lerde, Türkiye'de "The Guardian", "The Economist" ve "The Christian Science Monitor" muhabirliği yaptı. Halen "Newsweek"nin muhabiridir.

1963 yılında Milliyet Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi’nin Mehmet Ali Birand’ı Sami Kohen’in yanına göndermesi ile onun da gazeteci olmasına vesile olmuştur. 60’lı yıllarda Milliyet gazetesinde Mehmet Ali Birand, Halit Kıvanç ve Altan Erbulak ile aynı odayı paylaştı.

Türkiye dışındaki medya organlarında “Sam Cohen” imzasını kullandı.

1958 yılında ABD'de birçok gazetede konuk gazeteci olarak çalıştı. 1960'larda ve 1970'lerde kısa ve uzun süreli olarak birçok dış merkezde görev yaptı. Önemli uluslararası olayları yerinde izledi.

1980-1984 yıllarında Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Akabinde Türkiye Basın Enstitüsü Derneği Başkanlığı görevini yürüttü.



1960 yılında eşi Mirka ile evlendi. Jale ve Alp adlarında bir oğlu, bir kızı vardır.

Gazetecilik anıları 2007 yılında Özer Yelçe tarafından Sami Kohen Dünyanın Yazısı adı altında bir kitap olarak yayınlanan Sami Kohen Türkiye'de aynı gazete kurumunda en uzun süre hizmet etmiş yazarlardan biridir.

16 Şubat 2019 tarihinde Sami Kohen’e Türkiye’nin saygın sivil toplum kuruluşlarından “Global İlişkiler Forumu”, (GİF) düzenlediği bir törende “onur üyeliği” ödülünü verdi.

Kitapları :

2008 - Dünyanın Yazısı

1982 - Bugünkü Japonya

1982 - Değişen Çin