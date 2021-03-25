Sami Özer kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Star TV'nin sevilen programı İbo Show'un kandil özel bölümüne konuk olan Sami Özer, izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Sami Özer kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

SAMİ ÖZER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Türk tasavvuf müziği sanatçısı, besteci, ses sanatçısı. Tam adı. Sami Savni Özer. 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tasavvuf'u ve bu müziği, tanınmış hocalardan öğrendi. Doğuştan müzisyen olarak nitelendirilen ve hayatını müziğe adayan Sami Savni Özer, küçük yaşta, çok özel kabiliyeti ve hassas kulağıyla dikkat çekti.

Genç yaşta, müezzinleri dinleyerek, ezanı ve dini müziğin değişik makamlarını hakkında eğitim aldı. Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf müzikten oluşan kendi repertuarını oluşturdu.

Bir çok orkestra ve guruplara katılarak solistlik kariyerine başladı.17 yaşına geldiğinde, kabiliyetini farkedip etkilenen tanınmış bestekar Amir Ateş, kendisini Üsküdar Musiki Cemiyeti hocalarından merhum Emin Ongan’a tanıttı. Emin Ongan, hemen sanatçıyı talebe olarak kabul etti ve onunla beraber 13 yıl boyunca klasik Türk Müziği meşk etti. 1974 yılında yapılan "Altın Ses" yarışmasında, Türk sanat müziği dalında birincilik ödülü aldı. Sonraki yıllarda TRT'nin açmış olduğu sözleşmeli sanatçı sınavında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'nda bir süre görev yaptı.

Çok iyi bir Türk müziği ve dini müzik birikimine sahip olan Sami Savni Özer, Tasavvuf Müziği hakkında bilgisini derinleştirdi. Ayrıca,1998-1999 yıllarında MFÖ ile birlikte çeşitli konserlere katıldı. Mazhar Alanson ve Cem Yılmaz’ın birlikte rol aldıkları Her Şey Çok Güzel Olacak filminin, “Bu ne biçim hikaye böyle” ve “ Fırtınalar” adlı şarkılarını Mazhar Alanson’la birlikte seslendirdi. Ve filmin akışı içinde bir kaside okudu.

2005 yılında gösterime giren "Beyza'nın Kadınları" filminin FAHİR ATAKOĞLU imzalı soundtrack albümünde ise "Aman" adlı parçada gazel seslendirdi.

1986 ‘dan beri Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı’nda çalışmalarına devam etmektedir. Özer, Tasavvuf müziğini geniş kitlelere dinletmeyi amaçlamaktadır...

EVLİ Mİ?

Sami Özer, Yakındoğu dilleri uzmanı Lübnan asıllı eşi Prof. Yumna Hanım ile mutlu bir hayat geçiriyor.

ALBÜMLERİ

Ey Allahım (1-2-3)

Divane Gönlüm

İnliyoruz Hasretinle

Hû

YER ALDIĞI FESTİVALLERDEN BAZILARI

1988 Reims (Fransa), Köln, Almanya (1989), 1992 Abdi İpekçi Salonunda Bosna Hersek yararına,1984 Atina,1999 yılında New York’ta ve Toronto Üniversty (Kanada) Mistik müzik konserler verdi; 15 Şubat 2002 yılında Sarajevo’da (Saraybosna) düzenlenen festivalde, Sarajevo Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verdi; 2002, Osterezaç, Bosna (Sarajevo Senfoni Orkestrası) ile 20 Temmuz 2002 ve 2003 yıllarında da Rumeli Hisar Festivallerine katıldı.