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Şamil Tayyar'dan Bekir Pakdemirli için flaş sözler: Kibrinden kurtulmasını niyaz ederim

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli için," Kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim. Her görevin bir sonu var. Aslolan milletin vicdanında yer almak" dedi.

Şamil Tayyar'dan Bekir Pakdemirli için flaş sözler: Kibrinden kurtulmasını niyaz ederim

Son dakika... 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Bekir Pakdemirli'nin Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.  Pakdemirli'den boşalan bakanlık görevine  Vahit Kirişçi atandı.

"HER GÖREVİN SONU VAR"

Söz konusu atama hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Prof.Dr. Vahit Kirişçi'yi tebrik ederken eski Bakan Bekir Pakdemirli için şunları yazdı:

"Bekir Pakdemirli’nin ise kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim. Her görevin bir sonu var. Aslolan milletin vicdanında yer almak, Allah’ın rızasını kazanmaktır."

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RESMİ GAZETE KARARI

 

Resmi Gazete'de yer alan atama kararında şu ifadelere yer verdi:

"Görevinden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ıncı maddeleri gereğince atanmıştır."

Şamil Tayyar'dan Bekir Pakdemirli için flaş sözler: Kibrinden kurtulmasını niyaz ederim Şamil Tayyar'dan Bekir Pakdemirli için flaş sözler: Kibrinden kurtulmasını niyaz ederim

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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