Şamil Tayyar'dan Bekir Pakdemirli için flaş sözler: Kibrinden kurtulmasını niyaz ederim

Son dakika... 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Bekir Pakdemirli'nin Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Pakdemirli'den boşalan bakanlık görevine Vahit Kirişçi atandı.

"HER GÖREVİN SONU VAR"

Söz konusu atama hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Prof.Dr. Vahit Kirişçi'yi tebrik ederken eski Bakan Bekir Pakdemirli için şunları yazdı:

"Bekir Pakdemirli’nin ise kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim. Her görevin bir sonu var. Aslolan milletin vicdanında yer almak, Allah’ın rızasını kazanmaktır."

Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Prof.Dr. Vahit Kirişçi hocamızı kutlarız.



Allah yolunu açık etsin.



Bekir Pakdemirli’nin ise kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim.



Her görevin bir sonu var. Aslolan milletin vicdanında yer almak, Allah’ın rızasını kazanmaktır. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) March 4, 2022

RESMİ GAZETE KARARI

Resmi Gazete'de yer alan atama kararında şu ifadelere yer verdi:

"Görevinden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ıncı maddeleri gereğince atanmıştır."

Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden ayrılan Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama! Af talebini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Son dakika | Bekir Pakdemirli'nin af talebi kabul edildi! Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi oldu