Samilcan Bahceli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samilcan Bahceli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samilcan Bahceli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samilcan Bahceli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samilcan Bahceli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samilcan Bahceli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samilcan Bahceli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samilcan Bahceli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samilcan Bahceli 7 Şubat 2003 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Şamilcan Bahçeli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samilcan Bahceli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FESPORTSMANAGEMENT yapmaktadır. Samilcan Bahceli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Samilcan Bahceli'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samilcan Bahceliboyu ve yaşı kaç

Samilcan Bahceli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samilcan Bahceli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Samilcan Bahceli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samilcan Bahceli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2020 yılında Bursaspor U17

4 Ağu 2020 yılında Bursaspor U19

1 Temmuz 2022 yılında Bursaspor

19 Ağu 2022 yılında Gümüşhanespor

30 Haziran 2023 yılında Bursaspor

Samilcan Bahceli kimdir

Samilcan Bahceli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samilcan Bahceli şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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Samilcan Bahceli nereli

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