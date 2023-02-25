Samir Abdullayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Abdullayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Abdullayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Abdullayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Abdullayev 24 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Samir Abdullayev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Abdullayev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Samir Abdullayev'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samir Abdullayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Abdullayev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samir Abdullayev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Abdullayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FC Shamakhi 2

1 Temmuz 2021 yılında Shamakhi

1 Ağustos 2022 yılında FK Sabail

Samir Abdullayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Abdullayev şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Samir Abdullayev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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