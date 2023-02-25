Samir Agayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Agayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Samir Agayev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samir Agayev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.