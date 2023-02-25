Samir Agayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Agayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Agayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samir Agayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samir Agayev 17 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Samir Ağayev şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samir Agayev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zira 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Zira 2 takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Samir Agayev'nin FK Zira 2 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samir Agayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samir Agayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FK Gabala U19
1 Eylül 2021 yılında FK Zira 2
Samir Agayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samir Agayev şuan FK Zira 2 takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.
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