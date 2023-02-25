Samir Aiboud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Aiboud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Aiboud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Aiboud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Aiboud 11 Aralık 1993 tarihinde Tizi Ouzou şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Aiboud Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dzair Soccer Agency yapmaktadır. Samir Aiboud, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Samir Aiboud'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samir Aiboud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Aiboud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samir Aiboud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Aiboud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında JS Kabylie

16 Temmuz 2017 yılında ES Sétif

6 Temmuz 2019 yılında CR Belouizdad

8 Eylül 2021 yılında CS Constantine

Samir Aiboud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Aiboud şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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