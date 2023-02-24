Samir Buric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Buric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Buric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Buric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Buric 8 Haziran 1998 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Samir Burić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Buric Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSA yapmaktadır. Samir Buric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samir Buric'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Samir Buric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Buric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samir Buric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Buric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2020 yılında Zvijezda G.

25 Eylül 2020 yılında Slaven Zivinice

19 Temmuz 2021 yılında OFK Gradina

1 Temmuz 2022 yılında FK Tuzla City

Samir Buric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Buric şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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