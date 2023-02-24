Samir Cakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Cakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Cakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Cakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Cakar 26 Mayıs 1991 tarihinde Višegrad şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Samir Čakar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Cakar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Trial Soccer yapmaktadır. Samir Cakar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samir Cakar'nin FK Gorazde ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samir Cakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Cakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samir Cakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Cakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2015 yılında Br. Mostar

25 Ocak 2016 yılında FK Gorazde

24 Temmuz 2017 yılında NK Iskra Bugojno

16 Şubat 2018 yılında Br. Gracanica

13 Ocak 2019 yılında NK Vitez

31 Temmuz 2019 yılında Simm-Bau

15 Eylül 2020 yılında Natron Maglaj

23 Temmuz 2021 yılında FK Gorazde

Samir Cakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Cakar şuan FK Gorazde takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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