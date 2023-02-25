Samir Chaouchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Chaouchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Chaouchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Chaouchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Chaouchi 9 Eylül 1995 tarihinde Bordj Menaiel şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Chaouchi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samir Chaouchi'nin NC Magra ile sözleşmesi 1 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Samir Chaouchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Chaouchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samir Chaouchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Chaouchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında MC Alger

1 Temmuz 2016 yılında ASO Chlef

1 Temmuz 2017 yılında US Beni Douala

1 Temmuz 2018 yılında JSM Bejaia

19 Temmuz 2022 yılında NC Magra

Samir Chaouchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Chaouchi şuan NC Magra takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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