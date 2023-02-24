Samir Delalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Delalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Samir Delalic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samir Delalic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.