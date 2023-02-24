Samir Delalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Delalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Delalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samir Delalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samir Delalic 16 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. Avusturya,Bosna-Hersek uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samir Delalic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Podrinje Janja futbol takımında oynamaktadır. FK Podrinje Janja takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Samir Delalic'nin FK Podrinje Janja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Samir Delalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samir Delalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında 1210 Wien II
1 Temmuz 2018 yılında Post SV II
6 Şubat 2019 yılında 1210 Wien
15 Temmuz 2019 yılında Wiener SC II
1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2021 yılında Statzendorf
1 Temmuz 2021 yılında ara verdi
1 Temmuz 2022 yılında WAF Brigittenau
5 Şubat 2023 yılında Podrinje
Samir Delalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samir Delalic şuan FK Podrinje Janja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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