Samir Fekri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Fekri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Fekri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Fekri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Fekri 1 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da سمير فكرى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Fekri Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Samir Fekri'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samir Fekri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Fekri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samir Fekri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Fekri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında El Dakhlia

1 Ağustos 2016 yılında T. Beni Suef

19 Temmuz 2017 yılında Enppi SC

1 Ocak 2019 yılında El Dakhlia

Samir Fekri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Fekri şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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