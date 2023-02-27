Samir Hadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Hadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Hadji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Hadji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Hadji 12 Eylül 1989 tarihinde Creutzwald şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Hadji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samir Hadji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samir Hadji'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samir Hadji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Hadji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samir Hadji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Hadji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Saarbrücken

1 Ocak 2009 yılında AS Nancy B

1 Temmuz 2010 yılında R. Strasbourg

1 Temmuz 2011 yılında Hassania

26 Temmuz 2012 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2019 yılında RE Virton

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında F91 Dudelange

Samir Hadji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Hadji şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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