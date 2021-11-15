Eski Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikasti ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 7 Temmuz 2021 tarihinde suikaste uğrayarak hayatını kaybeden Moise'nin öldürülmesi olayına ilişkin yaşanan bu gelişme sonrası Samir Handal kimdir? | Jovenel Moise suikastinde rolü ne? | Samir Handal yakalandı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SAMİR HANDAL KİMDİR?

Haiti Devlet Başkanı Moise, Başkent Port-au-Prince'deki evinde , kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Moise'nin eşi ise olayda yaralanmıştı. 7 kişilik bir timin suikasti sonucu hayatını kaybeden Moise'ye ilişkin saldırı sonrası yapılan açıklamada tim içerisinde yer alan 4 saldırganın Haiti polisi tarafından öldürüldüğü 3'ünün ise firar ettiği açıklanmıştı. Kaçan zanlılardan biri de Samir Handal'dı.

JOVANEL MOİSE SUİKASTİNDE ROLÜ NE?

Samir Handal’ın Jovenel Moise suikastini gerçekleştiren timin kilit ismi olduğu ileri sürülüyor.

SAMİR HANDAL YAKALANDI MI?

Interpol tarafından Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan Samir Handal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelip Türkiye'yi transit olarak kullandıktan sonra Ürdün’e geçecek olan Handal 'ın İstanbul Havalimanına iniş yaptığı bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Polis, yapılan hazırlıklar sonrası Jovenel Moise'ye suikast suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan şahsı uçak piste inince yakaladı. Handal, havalimanı şube müdürlüğündeki işlemler sonrası yarın Gaziosmanpaşa adliyesine sevk edilecek.

Jovenel Moise kimdir? Kaç yaşındaydı? | Jovenel Moise kim öldürdü?