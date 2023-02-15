Samir Maarouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Maarouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Maarouf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Maarouf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Maarouf 2 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Filistin,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Maarouf Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. Samir Maarouf, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samir Maarouf'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Samir Maarouf Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samir Maarouf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samir Maarouf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Maarouf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında BK Häcken U17

1 Ocak 2019 yılında Häcken U19

1 Ocak 2021 yılında Häcken

28 Ağu 2021 yılında Vasalunds IF

30 Kasım 2021 yılında Häcken

22 Haziran 2022 yılında AFC Eskilstuna

14 Temmuz 2022 yılında Häcken

15 Temmuz 2022 yılında AFC Eskilstuna

Samir Maarouf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Maarouf şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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