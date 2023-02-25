Samir Maharramli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Maharramli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Maharramli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Maharramli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Maharramli 17 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Samir Azər oğlu Məhərrəmli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Maharramli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go and Play LLC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samir Maharramli'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samir Maharramli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Maharramli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samir Maharramli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Maharramli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FK Sabah U19

8 Ağustos 2020 yılında FK Qabala

30 Haziran 2021 yılında FK Sabah U19

1 Temmuz 2021 yılında Sabah 2

1 Temmuz 2022 yılında Kapaz PFK

30 Haziran 2023 yılında Sabah 2

Samir Maharramli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Maharramli şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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