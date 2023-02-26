Samir Nurkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Nurkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samir Nurkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samir Nurkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samir Nurkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Nurkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samir Nurkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Nurkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Nurkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Nurkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Nurkovic 13 Haziran 1992 tarihinde Tutin şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Самир Нурковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Nurkovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TransitionSM yapmaktadır. Samir Nurkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samir Nurkovic'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samir Nurkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Nurkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Samir Nurkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Nurkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ekim 2010 yılında Kosice B

1 Temmuz 2011 yılında MFK Košice

1 Ocak 2013 yılında Slovan HAC

1 Temmuz 2013 yılında Zlate Moravce

1 Ocak 2014 yılında Dunajska Streda

1 Temmuz 2014 yılında Duslo Sala

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

4 Mart 2016 yılında Spartak Vrable

28 Temmuz 2016 yılında Pohronie

23 Ocak 2017 yılında Zlate Moravce

1 Eylül 2017 yılında Pohronie

31 Ocak 2018 yılında Zlate Moravce

28 Şubat 2018 yılında Komarno

30 Haziran 2018 yılında Zlate Moravce

19 Temmuz 2018 yılında Komarno

2 Temmuz 2019 yılında Kaizer Chiefs

1 Temmuz 2022 yılında Royal AM

Samir Nurkovic kimdir

Samir Nurkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Nurkovic şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Tutin, FK Partizan Belgrad, MFK Kosice

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Samir Nurkovic nereli

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