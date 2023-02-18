Samir Radovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Radovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Radovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Radovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Radovac 25 Ocak 1996 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Radovac Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Samir Radovac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samir Radovac'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samir Radovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Radovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Samir Radovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Radovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2012 yılında FK Sarajevo

6 Şubat 2019 yılında FK Olimpik

16 Temmuz 2019 yılında PAS Giannina

20 Ocak 2020 yılında Velez Mostar

14 Ocak 2023 yılında Novi Pazar

Samir Radovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Radovac şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Samir Radovac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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