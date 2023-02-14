Samir Ramizi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Ramizi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Ramizi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Ramizi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Ramizi 24 Temmuz 1991 tarihinde Bujanovac şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Ramizi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Samir Ramizi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 6 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Samir Ramizi'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samir Ramizi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samir Ramizi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samir Ramizi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Ramizi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında KF Drenica

1 Temmuz 2011 yılında FC Drita

1 Şubat 2012 yılında Stade Nyonnais

24 Temmuz 2012 yılında Servette FC

1 Şubat 2013 yılında Etoile Carouge

30 Haziran 2013 yılında Servette FC

10 Eylül 2013 yılında Etoile Carouge

31 Aralık 2013 yılında Servette FC

1 Ocak 2014 yılında FC Wohlen

1 Temmuz 2016 yılında Neuchâtel Xamax

6 Ağu 2020 yılında FC Winterthur

Samir Ramizi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Ramizi şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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