Samir Sahiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Sahiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Sahiti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Sahiti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Sahiti 15 Ağustos 1988 tarihinde Gushavc, Mitrovicë şehrinde doğmuştur. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Sahiti Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına 4 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samir Sahiti'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samir Sahiti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Sahiti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samir Sahiti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Sahiti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Renova

1 Ocak 2012 yılında KF Drenica

1 Temmuz 2013 yılında KF Ferizaj

31 Ocak 2014 yılında KF Skënderbeu

29 Ağustos 2014 yılında KF Trepca 89

8 Ocak 2016 yılında FK Bylis

15 Ağustos 2016 yılında KF Trepca

1 Temmuz 2017 yılında KF Vëllaznimi

22 Temmuz 2018 yılında FC Besa

31 Ocak 2020 yılında KF Trepca

4 Temmuz 2021 yılında KF Trepca 89

Samir Sahiti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Sahiti şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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