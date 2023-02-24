Samir Selimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Selimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Selimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Selimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Selimovic 30 Aralık 1997 tarihinde Kakanj şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Samir Selimović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Selimovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samir Selimovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK TOSK Tesanj futbol takımında oynamaktadır. NK TOSK Tesanj takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Samir Selimovic'nin NK TOSK Tesanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samir Selimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Selimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Samir Selimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Selimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2016 yılında NK Busovaca

22 Şubat 2018 yılında IFK Åmål

22 Temmuz 2019 yılında TOSK Tesanj

10 Şubat 2021 yılında FK Rudar Kakanj

8 Mart 2021 yılında NK Busovaca

9 Ağustos 2021 yılında Bosna Visoko

14 Şubat 2022 yılında TOSK Tesanj

Samir Selimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Selimovic şuan NK TOSK Tesanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.