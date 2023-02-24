Samir Zeljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Zeljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Zeljkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Zeljkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Zeljkovic 4 Eylül 1997 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Samir Zeljković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Zeljkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samir Zeljkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 19 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Samir Zeljkovic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samir Zeljkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samir Zeljkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samir Zeljkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Zeljkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Sarajevo U19

11 Şubat 2017 yılında TOSK Tesanj

30 Haziran 2017 yılında Sarajevo U19

24 Temmuz 2017 yılında Igman Konjic

19 Temmuz 2018 yılında Velez Mostar

Samir Zeljkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Zeljkovic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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