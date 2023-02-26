Samkelo Dlamuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samkelo Dlamuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samkelo Dlamuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samkelo Dlamuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samkelo Dlamuka 17 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samkelo Dlamuka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Samkelo Dlamuka'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samkelo Dlamuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samkelo Dlamuka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samkelo Dlamuka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samkelo Dlamuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samkelo Dlamuka şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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