Samkelo Mgwazela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samkelo Mgwazela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samkelo Mgwazela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samkelo Mgwazela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samkelo Mgwazela 24 Nisan 2000 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samkelo Mgwazela Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NEXGEM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 11 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Samkelo Mgwazela'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samkelo Mgwazela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samkelo Mgwazela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samkelo Mgwazela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samkelo Mgwazela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2020 yılında AmaZulu FC

Samkelo Mgwazela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samkelo Mgwazela şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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