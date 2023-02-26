Samkelo Zwane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samkelo Zwane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samkelo Zwane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samkelo Zwane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samkelo Zwane 4 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samkelo Zwane Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samkelo Zwane'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Samkelo Zwane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samkelo Zwane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samkelo Zwane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samkelo Zwane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Kaizer Chiefs

Samkelo Zwane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samkelo Zwane şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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