Sammuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sammuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sammuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sammuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sammuel 21 Aralık 2001 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sammuel Queiroz De Freitas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sammuel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazilsport yapmaktadır. Sammuel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sammuel'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sammuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sammuel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sammuel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sammuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2020 yılında Guarany-CE

4 Ağu 2020 yılında Fortaleza U20

1 Ocak 2023 yılında Fortaleza

Sammuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sammuel şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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