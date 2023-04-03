Sammy Mohammad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sammy Mohammad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sammy Mohammad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sammy Mohammad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sammy Mohammad 12 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Sammy Samuel Mohammad şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sammy Mohammad Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TM17 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sammy Mohammad'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Sammy Mohammad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sammy Mohammad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında RB Leipzig U17
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U19
Sammy Mohammad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sammy Mohammad şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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