Sammy Osae Akoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sammy Osae Akoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sammy Osae Akoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sammy Osae Akoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sammy Osae Akoto 19 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sammy Osae Akoto Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Sammy Osae Akoto'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sammy Osae Akoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sammy Osae Akoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sammy Osae Akoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sammy Osae Akoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sammy Osae Akoto şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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